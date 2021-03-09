Ковид отступает, но не сдается

По официальным данным на 9 марта 2021 года на территории Смоленской области продолжает снижаться суточный прирост больных COVID-19. Однако, принятые региональным органом государственной власти меры, направленные против распространения пандемии, на сегодняшний день не отменены.

Указом Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 N 24 (с последующими редакциями и изменениями) в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Смоленской области с 18.03.2020 введен режим повышенной готовности, который продолжает свое действие по настоящее время.

Ранее, 24.02.2021, Сафоновским районным судом Смоленской области (включающим территорию Сафоновского и Холм-Жирковского районов) была опубликована информация о привлечении в период с 11.01.2021 по 20.02.2021 включительно лиц к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ — за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации.

При этом, за период с 24.02.2021 по 09.03.2021 к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ привлечены еще 29 граждан с наказанием в виде предупреждения – 25 граждан и административного штрафа в размере 1 000 рублей – 4 гражданина.

Общее количество граждан, привлеченных к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ по состоянию на 09.03.2021 составляет 88 граждан (82 гражданам назначено административное наказание в виде предупреждения; 6 гражданам — в виде административного штрафа в размере 1 000 рублей).

Основаниями для составления протоколов об административном правонарушении в отношении граждан продолжают оставаться такие нарушения, как: нахождение в общественных местах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, железнодорожные вокзалы, остановки), а также в помещениях объектов торговли, в органах государственной власти, государственных органах без средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски и иные средства защиты органов дыхания). При рассмотрении дел по статье 20.6.1 КоАП РФ судьи, назначая административное наказание, учитывали обстоятельства совершения административного правонарушения, личность лица, совершившего административное правонарушение, а также обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность.

В связи с изложенным, жителям Сафоновского и Холм-Жирковского районов Смоленской области в целях безопасности своего здоровья, а также здоровья близких и иных окружающих лиц, во избежание привлечения к административной ответственности, в том числе с назначением административного наказания в виде административного штрафа, настоятельно рекомендуется соблюдать введенный на территории Смоленской области режим повышенной готовности и связанные с этим режимом ограничения.

Будьте внимательны!