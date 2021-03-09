Прокурор ведет прием

САФОНОВСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ, ЧТО 11 МАРТА 2021 с 10 ЧАСОВ 00 МИНУТ ПЕРВЫМ ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ПРОКУРОРА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ КОДАНЕВЫМ Д.В. БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРОРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ.
При необходимости прием БУДЕТ ПРОВЕДЕН В ПОМЕЩЕНИИ САФОНОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ ПО АДРЕСУ: УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 23, Г. САФОНОВО, СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ВИДЕОСВЯЗИ. ПРИ СЕБЕ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ ИЛИ ИНОЙ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯЮЩИЙ ЛИЧНОСТЬ. (ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В ПОМЕЩЕНИИ САФОНОВСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЫ).
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