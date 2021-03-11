Победители областного студенческого конкурса определены!

Региональный конкурс исследовательских работ среди студентов «От переписи населения к созданию программ будущего», посвященный Всероссийской переписи населения, завершен.

Конкурс проводился с целью привлечения внимания студенческой молодежи к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения – важнейшему государственному мероприятию, от которого будет зависеть судьба страны на ближайшее десятилетие.

Организаторы Конкурса – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (Смоленскстат), ФГБОУ «Смоленский государственный университет» и Департамент Смоленской области по науке и образованию. В конкурсе приняли участие 14 образовательных организаций высшего образования и 16 – среднего профессионального образования региона. На суд жюри поступило 30 работ. В исследованиях приняли участие 1300 студентов. Лучшие работы и имена победителей определены, все они получат дипломы и памятные подарки.

Победители среди студентов ВУЗов:

Первое место: Лещенкова Дарья – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет

Втрое место:

Кормазёва Анастасия – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»

Чагарян Давид, Макаренко Кириллл – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»

Третье место: Белявская Марина и Арсёнова Анастасия – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»

Победители среди студентов профессиональных образовательных организаций:

Первое место: Герчикова Татьяна – ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»

Второе место: Поляков Илья и Ржеуцкий Роман – ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»

Третье место: Крупич Елизавета и Новикова Анастасия – ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»

Посмотреть работы победителей конкурса можно на сайте Смоленскстата (https://sml.gks.ru/folder/108545) или по ссылке: Работы победителей регионального конкурса исследовательских работ среди студентов.

Смоленскстат поздравляет победителей и благодарит всех участников за активность и интересные исследовательские работы.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).