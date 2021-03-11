Победители областного студенческого конкурса определены!

Региональный конкурс исследовательских работ среди студентов «От переписи населения к созданию программ будущего», посвященный Всероссийской переписи населения, завершен.
Конкурс проводился с целью привлечения внимания студенческой молодежи к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения – важнейшему государственному мероприятию, от которого будет зависеть судьба страны на ближайшее десятилетие.
Организаторы Конкурса – Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (Смоленскстат), ФГБОУ «Смоленский государственный университет» и Департамент Смоленской области по науке и образованию. В конкурсе приняли участие 14 образовательных организаций высшего образования и 16 – среднего профессионального образования региона. На суд жюри поступило 30 работ. В исследованиях приняли участие 1300 студентов. Лучшие работы и имена победителей определены, все они получат дипломы и памятные подарки.
Победители среди студентов ВУЗов:
Первое место: Лещенкова Дарья – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет
Втрое место:
Кормазёва Анастасия – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
Чагарян Давид, Макаренко Кириллл – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
Третье место: Белявская Марина и Арсёнова Анастасия – ФГБОУ ВО «Смоленский государственный университет»
Победители среди студентов профессиональных образовательных организаций:
Первое место: Герчикова Татьяна – ОГБПОУ «Смоленская академия профессионального образования»
Второе место: Поляков Илья и Ржеуцкий Роман – ОГБПОУ «Смоленская областная технологическая академия»
Третье место: Крупич Елизавета и Новикова Анастасия – ОГБПОУ «Смоленский строительный колледж»
Посмотреть работы победителей конкурса можно на сайте Смоленскстата (https://sml.gks.ru/folder/108545) или по ссылке: Работы победителей регионального конкурса исследовательских работ среди студентов.
Смоленскстат поздравляет победителей и благодарит всех участников за активность и интересные исследовательские работы.
Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).
|Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области
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