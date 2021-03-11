Поет зима, аукает

Дорогие друзья! С огромной радостью сообщаем о том, что нас фотоконкурс «Зимы прекрасные моменты» завершился. Мы получили огромное количество фотографий с задорными улыбками, прекрасными пейзажами, очаровательными питомцами в обрамлении пушистых снежинок. Главных победителей выдвинул беспристрастный компьютер по числу лайков. Ими стали Елена Панасова и Зоя Ляпнева.

А вот чтобы определить лучшие снимки по отдельным номинациям, конкурсному жюри пришлось изрядно попотеть. Особенно трудно было выделить пейзаж и портрет. А как не обратить внимание на полного счастья «Емелю» с волшебной щукой, заснеженные зарисовки русского леса, картинку запорошенной бревенчатой церковки! Или дружную компанию во главе с Дедом Морозом! Каждый кадр – это шедевр, запечатлевший частичку истории нашей уходящей зимы: морозной и непредсказуемой, снежной и веселой, красивой и волшебной. К этим чудесным мгновениям мы еще не раз вернемся на страницах нашей газеты. Спасибо, наши дорогие, за участие. В скором времени мы выложим видеоролик из присланных фотографий.

Лучших фотографов приглашаем для вручения дипломов и призов к себе в редакцию, начиная с понедельника, 15 марта. Мы работаем с 9:00 до 17:00 с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Ну а теперь полюбуйтесь на снимки победителей.