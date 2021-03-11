Труд на «Отлично»

В Смоленской области идет прием документов для участия в смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории Смоленской области (смотр-конкурс организаций). Конкурс «Лучший уполномоченный по охране труда» проводится в целях пропаганды лучших практик организации работ в области охраны труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах.

Документы на смотр-конкурс организаций принимаются до 31 марта 2021 года отделом охраны труда Департамента Смоленской области

по социальному развитию по адресу: г. Смоленск, ул. Багратиона, 23, каб. 22, 56.

Информация о смотре-конкурсе организаций размещена на сайтах Администрации Смоленской области и Департамента Смоленской области по социальному развитию.