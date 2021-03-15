Дети рисуют перепись

Конкурс детского рисунка «ВПН-2020: Создаем будущее!» проходил в рамках мероприятий, посвященных Всероссийской переписи населения.

Его цель – повысить интерес к переписи населения среди детей и их родителей через художественное творчество. Организаторы конкурса детского рисунка – Департамент Смоленской области по образованию и науке, управление культуры Администрации города Смоленска, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области (Смоленскстат) и МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» города Смоленска.

В конкурсе принял участие 261 учащийся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования Смоленской области в возрасте от 7 до 17 лет, в том числе учащиеся МБУДО «ДХШ им. М.К. Тенишевой» города Смоленска, МБУДО «ДШИ №2 им. М.А. Балакирева» города Смоленска и МБУДО «ДШИ №7». Самые активные художники в городах Смоленск, Вязьма, Ельня, а также п.Ершичи и п.Шумячи.

По решению жюри победителями стали 20 конкурсантов, работы которых признаны лучшими согласно возрастной категории. Авторы 4 работ отмечены дипломами.

12 марта руководитель Смоленскстата Зубкова Е.Ю. наградила призеров конкурса дипломами и памятными подарками. На встрече с учащимися Елена Юрьевна рассказала о важности предстоящей переписи населения для страны и подрастающего поколения, о необходимости участия всех жителей в переписи.

Конкурс проводился с целью привлечения внимания студенческой молодежи к подготовке и проведению Всероссийской переписи населения – важнейшему государственному мероприятию, от которого будет зависеть судьба страны на ближайшее десятилетие.

Всероссийская перепись населения пройдет с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru).

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Смоленской области