Надзирать и воспитывать

Столп Закона, венчаемый императорской короной как гарантом соблюдения норм правопорядка, крепостная стена, служащая для изоляции находящихся под стражей, меч и секира в качестве карающего оружия. На сцене Сафоновского городского культурного центра, украшенной гербом Федеральной службы исполнения наказаний, прошло чествование работников уголовно-исправительной системы Российской Федерации.

В Смоленской области в рядах Федеральной службы исполнения наказаний трудится более 2000 человек. Среди них есть гражданские и военные лица, мужчины и женщины, инструкторы боевой и специальной подготовки, инспекторы отдела безопасности, специалисты по воспитательной работе с осужденными, кинологи, экономисты и представители многих других профессий. Все они выполняют непростые функции по обеспечению исполнения уголовных наказаний, содержания подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и осужденных, находящихся под стражей. А еще на их плечах лежит очень важная задача по предотвращению повторных преступлений.

– Вы не только караете, но и занимаетесь перевоспитанием тех, кто оступился, готовите их к нормальной жизни. Это почетный и очень ответственный труд, который по силам далеко не каждому, – отметил, обращаясь к собравшимся, Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков.

За выполнение особо сложных и важных задач, добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокие показатели в службе Александр Иванович вручил Почетную грамоту Администрации Смоленской области старшему прапорщику внутренней службы Сергею Ковалеву (ИК-1), почетную грамоту Администрации МО «Сафоновский район» – Людмиле Лешковой (ИК-2). Благодарственные письма Главы МО «Сафоновский район» получили Татьяна Глебова (ИК-1), Артем Касаткин (ИК-1), Игорь Виноградов (ИК-2), Людмила Данченкова (ИК-2), Павел Федоров (ИК-2), Александр Горнов (ИК-3), Наталья Лосева (ИК-3).

Ряд сотрудников был отмечен медалями «За отличие в службе», а также почетными грамотами ФСИН России.

Отдельные слова благодарности были высказаны в адрес начальников исправительных учреждений Дмитрия Кацубо, Леонида Савченкова, Владимира Сильченко. Они не только верой и правдой служат закону, но и принимают большое участие в жизни района, выступая социальными партнерами при проведении культурно-массовых, спортивных, молодежных мероприятий.

Достойным завершением праздника стал праздничный концерт, подготовленный коллективом солистов СГКЦ.

Марина Хотулева

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