Твой голос – твой выбор

В районной администрации состоялось первое заседание рабочей группы по благоустройству общественной территории – парковой зоны по улице Мира (парк Южный) в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории Сафоновского городского поселения».

Напомним, что эта территория массового пребывания граждан была определена самими сафоновцами в результате рейтингового голосования. Работы здесь предполагается выполнять в три этапа. На 2022 год запланирована выпиловка аварийных деревьев, асфальтирование дорожек и монтаж освещения. В 2023 году перемены коснутся набережной озера, а в 2024 году рассчитывают оборудовать на территории парка площадки – от детской игровой до спортивной.

Уже сейчас у проектировщиков готовы два варианта дизайн-проекта первого этапа благоустройства парковой зоны. В соответствии с одним из них намечено проложить асфальтированные дорожки для пешеходов и установить невысокие парковые светильники. Другой эскиз отличается наличием специальных полос для велосипедистов и иным конструктивом опор освещения. Голосование по выбору одного из двух решений намечено на период с 26 апреля по 30 мая этого года. При этом жители города должны проявить наивысшую активность.

Для голосования Минстрой и АНО «Диалог Регионы» запустило особую платформу. Выбрать приглянувшийся дизайн-проект пользователь сможет после быстрой регистрации через Госуслуги или по номеру телефона. Будет и мобильная версия. Сайт для голосования 67.gorodsreda.ru. Участников голосования позже известят, какой объект победил, а на сайте разместят информацию, когда и как будет реализован проект. Тем, кто не ориентируется в интернете, помогут волонтеры. В период голосования они будут дежурить на улицах, в торговых центрах и других популярных среди жителей точках.

Голосующий называет волонтеру свой номер телефона, на него тут же поступает входящий звонок с федеральной системы дозвона. Последние четыре цифры входящего служат пин-кодом для подтверждения факта голосования. Номер останется в системе и второй раз с него уже не проголосуешь. По каждому объекту на платформе можно будет связаться с кураторами. При наличии вопросов и предложений они объяснят и расскажут о том, что будет делаться в муниципалитете. Самое главное – это максимальное участие каждого.

Марина ХОТУЛЁВА

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