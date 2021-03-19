Брифинг Дмитрия Калинина, начальника ОГИБДД МО МВД России «Сафоновский»

На встрече с журналистами местных СМИ Дмитрий, в частности, рассказал:

– Весна – переходная пора с зимы на лето не только в календарном плане, но и в плане водителей и подготовки автодорог. Погода в марте-апреле переменчивая. Ночью и утром могут быть небольшие заморозки, а уже в середине дня на термометре плюсовая температура.

Дорожное полотно под воздействием данных условий то замерзает, образуя ледяную корку, то оттаивает, образуя лужи и кашу песка со снегом. Вода на дорогах и гололед оказывает влияние на сцепление шин автомобилей с дорожным покрытием. Поэтому соблюдайте скоростной режим. Не стоит пока «переобувать» ваш автомобиль, лучше подождать до полного таяния снега.

Также в это время водителям нужно быть бдительными, соблюдая дистанцию в потоке автомобилей. Не забывайте про своевременное проведение технического обслуживания транспортного средства, передвижение с включенным светом и применение во время движения ремней безопасности. Помните: Ваша безопасность в Ваших руках. Выполняя эти элементарные правила, можно обезопасить свое движение во время перехода с зимнего периода на летний.

Также осуществляется подготовка автодорог к весеннему периоду. В комплекс мероприятий входит уборка и ворошение затвердевшего на обочинах снега, устранение ветвей деревьев с дорог, очистка дорог и обочин от песка и грязи. Как обычно после зимнего сезона на дорожном покрытии наблюдаются выбоины и просадки, а также износ дорожной горизонтальной разметки. При наступлении благоприятных погодных условий начнется работа по нанесению дорожной горизонтальной разметки, ямочный ремонт. Так, на улицах Кутузова и Карла Маркса в этом году запланирован капитальный ремонт.

В период весеннего таяния несущая способность дорог резко падает и, соответственно, они сильнее разрушаются. С целью снижения нагрузки на дорожное полотно в весенний период планируется введение ограничения для большегрузного транспорта через центр города. Сроки введения ограничений в настоящий момент находятся в стадии согласования.