Наталья Роот: языком акварели

В Сафоновском историко-краеведческом музее сегодня прошло торжественное открытие персональной выставки акварельных работ художника-педагога Натальи Роот. Это событие Наталья Васильевна приурочила к 85-летию своего отца Василия Матвеевича Кириллова, именем которого названа Сафоновская детская художественная школа.

С Еленой Посёловой

Председатель комитета по культуре Елена Посёлова, подруга и Глава Сафоновского городского поселения Светлана Шаповалова, директор Сафоновского историко-краеведческого музея Любовь Яковлева. директор ДХШ Екатерина Ильина вместе с коллегами и родителями учеников, друзья и партнёры по игре в настольный теннис, учитель Валентина Афанасьевна Захарова адресовали художнице пожелания новых творческих идей, вдохновения и, конечно, здоровья.

Со Светланой Шаповаловой

С мамой Людмилой Васильевной Кирилловой





С Верой Афанасьевной Захаровой





С Екатериной Ильиной и Ириной Евсеевой





С Натальей Селезнёвой





С Ларисой Щапиной, дети которой тоже учились в «художке»





С коллегами из детской школы искусств посёлка Горного





С партнёром по игре с теннис





С Романом Зуевым





С Еленой Соловьёвой — директором детской библиотеки

-Пишу сейчас исключительно акварелью. Люблю пленэры. Тихие мотивы средней полосы России, разнотравье лугов, тихое состояние летнего дня, старинные постройки — бывшие дворянские усадьбы как воспоминания о прошлом — все эти сюжеты интересны, поскольку соответствуют душевному состоянию…На выставке представлены пейзажи далёких и близких мест, где со мной была моя верная спутница — акварель».

Названия работ говорят о глубине чувств и эмоций художника, философском настрое: «Душа грустит о небесах», «Колокол дремавший разбудил поля», «Мой край задумчивый и нежный», «Серебристая дорога, ты куда зовёшь меня?»… Хотите прикоснуться к удивительному миру художницы? Тогда вам на выставку в музей, который работает ежедневно, кроме воскресенья и понедельника.

Татьяна Гляшова.