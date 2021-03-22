Снежный снайпер





В воскресенье, 21 марта, на стадионе ФСК «Сафоново» прошли традиционные лыжные старты под названием «Снежный снайпер». Соревнования проходили по программе биатлона, только в мишень не стреляли, а кидали мяч, но за промахи бежали дополнительные штрафные круги.



В стартах приняли участие 16 эстафетных команд юных сафоновских лыжников.

В суперфинале команды-победительницы сражались со старшим семейным поколением. Бабушки-дедушки, мамы-папы тоже продемонстрировали меткость и скорость. Получился настоящий лыжный праздник, который объединил все возрасты.

Призы получили все участники.



Завершились старты катанием на снегоходах и ватрушках, чаепитием в уютной дружеской атмосфере.



Организовали и провели лыжные старты тренеры Владимир Федорович и Владимир Владимирович Кузьмичи, Дарья Манакова.