Внимание: опрос

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о Вашем отношении к ситуации в регионе и насущных проблемах. Это займёт немного времени. Мнение каждого важно для нас!

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