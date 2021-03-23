 Нажмите "Enter", чтобы перейти к контенту

Внимание: опрос

23.03.2021

Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов о Вашем отношении к ситуации в регионе и насущных проблемах. Это займёт немного времени. Мнение каждого важно для нас!

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FA4rcfXLumWmP2vvy6&cc_key=

Опубликовано в категории Важно знать и Новости

Будьте первым, кто оставит комментарий!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.

© Газета «Сафоновская правда». Все права защищены.
Яндекс.Метрика