Даешь ЗОЖ!



Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО) – полноценная программная и нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта и оздоровление нации. Он предусматривает подготовку и выполнение населением различных возрастных групп (от шести до 70 лет и старше) установленных нормативных требований по трем уровням трудности, соответствующим золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия ГТО.

В 2019 году Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» вошел в состав федерального проекта «Спорт – норма жизни!», который, в свою очередь, является частью национального проекта «Демография» на период 2019-2030 гг.

Подготовку к освоению и освоение комплекса ГТО в Сафоновском районе началось в 2015 году. Полномочия тестирования возложены на детскую юношескую спортивную школу (ДЮСШ). Местами проведения тестов являются стадион ФСК «Сафоново» в поселке Южном, бассейн (детский оздоровительный центр (плавание). В 2020 году принята в эксплуатацию спортивная площадка для ГТО в районе школы №9, построенная в рамках нацпроекта «Демография».

В 2020 году в условиях ограничительных мер, принятых в рамках режима повышенной готовности, не удалось провести все запланированные мероприятия, некоторые были перенесены на 2021 год.

Тем не менее, в сдаче норм ГТО приняли участие 350 сафоновцев в возрасте от шести до 70 лет. Из них 298 выполнили нормативы.

Золотых знаков ГТО удостоены 189 человек. Это в основном воспитанники ДЮСШ, участники различных спортивных секций города и района, приверженцы здорового образа жизни. Серебряные знаки ГТО получили 76 участников тестирования, бронзовые – 33.

В число обязательных тестов входят плавание (50 метров); бег на короткие и длинные дистанции, метание гранаты и мяча, стрельба из пневматической винтовки, упражнения на гибкость, прыжки в длину с места и с разбега.

Отличились спортсмены-любители в возрасте за 60 лет. Один из них – Владимир Иосифович Патютин – второй раз справился с выполнением нормативов, получив золотой знак ГТО.

Общественное признание заслужила женская команда преподавателей школы №2 г. Сафоново.

Ее участницы дружно сдали нормативы ГТО, посвятив коллективное мероприятие Международному женскому дню.

Нормативы выполнили не все, но энтузиазм был всеобщим.

Павел Антропов, директор Сафоновской ДЮСШ