Избили толпой

В ночь с 29 на 30 июня 2019 года после праздничного салюта, посвященного дню города в Сафоново Смоленской области возле кафе трое молодых людей избили парня. При этом, избиение происходило в общественном месте, в окружении множества посторонних лиц – жителей города, которые смотрели на происходящее.

В результате нанесенных ударов (не менее 27 ударов руками и ногами в область головы), потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью, последствием которого явилась, в том числе, потеря памяти. Потерпевший до настоящего времени не помнит события произошедшего с ним и проходит лечение.

Действия лиц, избивавших потерпевшего, квалифицированы по пункту «а» части 3 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального Закона от 07.03.2011 № 26-ФЗ), как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений, группой лиц, что относится к особо тяжкому преступлению.

За совершенное преступление лица, причастные к его совершению, понесли наказание в виде реального лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях общего и строгого режимов. Также, приговором суда в пользу потерпевшего взысканы материальный ущерб, причиненный преступлением, и компенсация морального вреда.

В настоящее время приговор Сафоновского районного суда Смоленской области от 12.03.2021 в законную силу не вступил.