Не торопись – к знакам присмотрись

В рамках профилактического мероприятия «Пешеход» сотрудники Сафоновской Госавтоинспекции совместно с взводом № 2 роты № 1 ОБ ДПС ГИБДД по обслуживанию автодорог федерального значения и отрядом ЮИД МКОУ «Прудковская СОШ» провели профилактическую акцию под названием «Дети против ДТП!», направленную на привлечение внимания общественности к проблемам дорожно-транспортного травматизма.

ЮИДовцы подготовили для мероприятия письма-обращения для автомобилистов, красочные плакаты с призывом соблюдать Правила, разучили тематические речевки, стихи и в сопровождении сотрудников Госавтоинспекции и вышли на федеральную автодорогу М-1 для того, чтобы привлечь внимание автолюбителей к проблемам аварийности на дорогах и безопасности участников движения.

Дети сами выбрали место проведения мероприятия, так как их школа располагается в непосредственной близости к указанной автодороге, по которой ежедневно проезжают тысячи автомобилей.

В ходе акции ЮИДовцы и дорожные полицейские желали автолюбителям быть внимательными и бдительными на дорогах, соблюдать скоростной режим и обязательно уступать дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Помимо этого, они акцентировали внимание на то, что в большинстве школ сейчас период весенних каникул, во время которых число юных пешеходов увеличится, поэтому опасность дорожно-транспортных происшествий возрастает.

Водители пообещали ребятам и стражам порядка соблюдать правила дорожного движения, быть законопослушными и внимательными при управлении транспортным средством, а также поблагодарили за инициативу и подчеркнули важность проведения подобных мероприятий.

Антонина Дашкевич