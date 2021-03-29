В союзном государстве может появиться единый полис автострахования.

25 марта 2021 года в Витебске прошло заседание Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту.

В работе приняли участие председатель Комиссии, депутат Государственной Думы Артём Туров, заместитель председателя Сергей Сивец, члены Комиссии, а также представители Постоянного Комитета Союзного государства, Министерства финансов Республики Беларусь, министерств внутренних дел Беларуси и России, эксперты в области законодательства и права.

Участники заседания рассмотрели вопрос о возможности распространения действия полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, выданных в Республике Беларусь и Российской Федерации, на всю территорию Союзного государства.

К обсуждению вопроса были привлечены Министерство финансов Республики Беларусь, Центральный банк Российской Федерации, Российский союз автостраховщиков, Белорусское бюро по транспортному страхованию, а также страховые компании Беларуси и России. Парламентарии рассмотрели ответы министерств, ведомств и страховых компаний на соответствующие запросы и заслушали мнения участников заседания.

Артём Туров рассказал, что тему распространения полисов автострахования на все Союзное государство поднимали в своих обращениях белорусы и россияне. «Этот вопрос мы будем выносить на летнюю сессию Парламентского собрания, чтобы в дальнейшем вместе с органами исполнительной власти прийти к общему решению. Либо это будет межправительственный договор, который приведет к конкретному изменению, либо модельный закон, рекомендуемый к дальнейшему принятию национальными парламентами. По этим двум направлениям будем двигаться параллельно», – отметил председатель комиссии. Он добавил, что специалисты просчитают все финансовые механизмы до июня, чтобы обсуждение получилось максимально конструктивным.

Сейчас россияне и белорусы, посещающие страны даже с кратковременными туристическими визитами пользуются «Зеленой картой», её минимальный срок действия составляет 14 дней. В качестве первого этапа решения данного вопроса парламентарии предложили снизить в Беларуси минимальный срок страхования для россиян до 5 дней, что отразится на его стоимости.

Артем Туров напомнил, что главная задача Комиссии – рассмотрение вопросов гармонизации законодательства и создания равных прав россиян и белорусов в разных областях: здравоохранении, образовании, социальной поддержке и многих других. Важно, чтобы вне зависимости от того, где находится гражданин, он имел равные возможности в Союзном государстве.