На Смоленщине заработала единая горячая линия «Антиконтрафакт»

Международная ассоциация «Антиконтрафакт» при поддержке Экспертного Совета при Государственной Комиссии по противодействию незаконного оборота промышленной продукции запустила «горячую линию» с единым федеральным номером 8 800 333 5 112. «Горячая линия» стартовала в 8 регионах страны, в том числе и в Смоленской области.

Задачами «горячей линии» являются защита прав потребителей и легальных производителей, содействие правоохранительным и контролирующим органам в деле противодействия незаконному обороту промышленных и потребительских товаров, отстаивание интересов правообладателей, защита интеллектуальной собственности и авторских прав.

Напомним, что незаконный оборот промышленных товаров – одна из ключевых проблем российской экономики. По данным Министерства промышленности и торговли РФ, новыми факторами роста нелегального оборота, стали пандемия COVID-19, переход потребителей в сферу интернет-торговли и увеличение объема поставок контрафакта и фальсификата из стран Азии.

Стоит отметить, что с марта по май планируется запуск «горячей линии» еще в 24 регионах, а с сентября и до конца года «Антиконтрафакт» заработает круглосуточно на всей территории Российской Федерации и станет единым сервисом для обращений по вопросам любой поддельной продукции с федеральным номером на территории всей страны.