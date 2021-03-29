«Сафоновская красавица-2021»

Вчера вечером в Сафоновском городском культурном центре состоялась конкурсная программа «Сафоновская красавица-2021». За звание самой обаятельной, привлекательной и грациозной боролись пять прекрасных девушек, а полный зал зрителей рукоплескал и болел за своих фавориток. Кто же стал победительницей? Мнения жюри и болельщиков в этот раз совпали: приз зрительских симпатий и первое место по количеству набранных баллов взяла одиннадцатиклассница Сафоновской гимназии Карина Петрова.