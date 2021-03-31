Доставку Почтой России теперь может оплатить получатель посылки

Почта России запустила по всей стране новый сервис для физических лиц, с помощью которого оплатить доставку посылки может получатель. Пока услуга доступна только в приложении Почты для Android, в дальнейшем ей смогут воспользоваться владельцы смартфонов на iOS и посетители сайта компании.

Новый сервис будет особенно актуален для продавцов товаров в социальных сетях и на платформах с частными объявлениями – именно здесь, по внутренним данным Почты России, клиенты Почты из сегмента отправлений между частными лицами чаще всего находят покупателей: 44,5% в социальных сетях и мессенджерах и 38% на сайтах частных объявлений. Сервис будет полезен не только продавцам и покупателям, но и тем, кто просто хочет отправить посылку родственникам или друзьям, но денег на доставку по какой-то причине нет. Раньше оплатить доставку мог только отправитель.

«Новый сервис сделает коммерческие отношения между физическими лицами в дистанционной торговле более безопасными, доверительными и удобными. Заранее оплаченная доставка гарантирует отправителю заинтересованность в товаре, а получателю — то, что посылка точно будет отправлена. Покупателю не придётся переводить деньги за доставку на карту, что снизит риски мошенничества. Мы рассчитываем, что услуга будет стимулировать сегмент частных отправлений — один из важнейших для Почты России», — комментирует Артем Степин, директор по маркетингу и развитию продуктов АО «Почта России».

Пока новый сервис работает только при оформлении заказа через мобильное приложение Почты. При выборе способа оплаты отправитель может указать, что платит получатель, и затем на заключительном этапе оплаты поделиться с ним ссылкой на онлайн-платёж. Чтобы совершить оплату, получателю необходимо зарегистрироваться или авторизоваться в мобильном приложении Почты. После оплаты доставки отправителю придет уведомление. Если отправитель по каким-либо причинам не передаст оплаченную получателем посылку в почтовое отделение в течение последующих 72 часов, деньги за доставку вернутся на карту получателя. Подробнее о том, как получатель может оплатить доставку, читайте на сайте.