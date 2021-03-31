Комфортная городская среда: С учетом мнений и суждений

Благоустройство общественных территорий настолько преобразовало наш город, что некоторые его уголки стали просто неузнаваемыми.

В первую очередь, я имею в виду сквер Школьный в микрорайоне № 2. За благоустройство этой общественной территории у школы № 7 жители микрорайона упорно голосовали и были очень рады, когда дошла очередь и до него.

Микрорайоновцам представили дизайн-проект, в который можно было внести изменения. По нашим «запросам», например, увеличили число лавочек рядом с детскими площадками. Жители поддержали идею Главы Сафоновского района Александра Ивановича Лапикова насчет появления топиарных фигур. Зимой была установлена новогодняя елка. Было очень красиво и празднично.

Даже название скверу дали с учетом мнения людей. И теперь, как и раньше, наши ученики говорят: «У нас, на Школьном».

Сквер Школьный стал местом притяжения и детей и взрослых, причем – со всего города. Физкультурники и спорт-

смены – на тренажерной площадке, дети – на качелях и горке, пенсионеры – на тихих аллеях.

Преобразовались и дворовые территории, жители которых сделали в свое время заявку на участие в реализации программы «Городская комфортная среда».

С 26 апреля по 30 мая нам снова предложено высказать свое мнение, но теперь насчет преобразования выбранной горожанами общественной территории по улице Мира (парк на Южном – мы так говорим). Нашему вниманию представлены варианты дизайн-проектов долгожданного благоустройства. Как мы решим – так и будет. Главное – принять активное участие. Будущий облик нашего города зависит от мнения его жителей.

Светлана Шашкова,

заместитель директора школы № 7