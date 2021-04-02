Почта России запустила подписную кампанию на второе полугодие 2021 года

С 1 апреля Почта России открывает подписку на более 5 400 периодических печатных издания на второе полугодие 2021 года. В период с 5 по 15 апреля совместно с издательскими домами предоставляет подписчикам скидку до 30% на 1800 газет и журналов.

По всей стране подписчики могут оформить печатную прессу на второе полугодие 2021 года с доставкой до почтового ящика по собственному каталогу Почты России. В подписном агентстве Почты России сегодня представлено уже более 5400 газет и журналов, при этом 125 СМИ присоединились в первом квартале 2021 года. Сервисом подписки можно воспользоваться на сайте Почта России в разделе «Онлайн подписка», где за 3-5 минут можно выбрать газету или журнал и оплатить стоимость подписки. Издания в электронном каталоге можно искать как по названию, так и по индексу, для удобства поиска они упорядочены в категории, объединены по темам, проранжированы по популярности. Кроме того, подписку можно оформить в мобильном приложении Почты России, а также на дому с помощью почтальона.

Клиенты Почты России могут присоединиться к благотворительной подписке на периодические издания в адрес конкретного социального учреждения в разделе федеральной программы «Дерево добра».

Стоимость подписки на газету «Сафоновская правда» составит 467,28 руб. на полугодие. Безадресная доставка с получением в редакции или ближайшей библиотеке, как и электронная подписка с отправкой на электронную почту, будет стоить 162 руб.

В мае мы проведем день активной подписки, а с 7 по 17 июня – декаду подписки по сниженной цене.