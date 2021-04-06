Интересы инвалида защищены

Сафоновской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению инвалида первой группы. Заявитель пользуется социальной поддержкой по оплате коммунальных услуг по льготной категории. Согласно информации, предоставленной отделом социальной защиты населения в Сафоновском районе, по услугам «баллонный газ», «отопление, дрова» предоставлялись ежемесячно за период с 01.01.2007 по 31.07.2013. Решением отдела социальной защиты № 38 от 18.05.2020 об удержании денежной компенсации установлена переплата денежной компенсации по коммунальным услугам в сумме 19 511,97 руб., образовавшейся за период с 23.03.2009 по 31.07.2013 вследствие того, что заявитель своевременно не сообщил о подключении природного газа по адресу постоянной регист-

рации. Таким образом, переполученные денежные средства удерживались по 20 процентов ежемесячно из общей начисленной суммы до полного погашения.

В ходе проверки установлено, что переплата денежной компенсации по оплате коммунальных услуг удерживается незаконно без согласия получателя пособия и за сроком исковой давности.

Межрайонной прокуратурой 02.11.2020 внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере социальной защиты инвалидов в отдел социальной защиты населения в Сафоновском районе, которое рассмотрено и удовлетворено. Однако фактически нарушения пока не устранены.

На основании вышеизложенного прокуратурой 29.01.2021 направлено исковое заявление в Сафоновский районный суд к отделу социальной защиты населения в Сафоновском районе о признании решения незаконным и о взыскании удержанной суммы, которое 17.03.2021 также рассмотрено и удовлетворено.

Оксана КАДИЛИНА, межрайонный прокурор