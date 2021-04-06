Мистер Малыш с планеты Эко

Эко, Семья, Меркурий, Добро – так назывались планеты, с которых на сцену Дворца культуры «приземлились» космические путешественники, ставшие участниками ежегодного городского конкурса «Мистер Малыш».

С помощью робота Вертера и Алисы Селезневой, роли которых блестяще исполнили таланты СГКЦ Светлана Самойлова и Елена Коробкова, зрители пронзили пространство и время. «Возьмитесь за поручни. Закройте глаза. Мы перемещаемся», – и вот мы уже в далеком будущем – в 3021 году.

Алексей Чепрасов, воспитанник детского сада «Аленка», в качестве межгалактического эксперта по экологии прилетел с планеты Эко. Там уже давно придумали, как дать вторую, третью и даже четвертую жизнь использованным вещам. Прямо на наших глазах юный пришелец что-то загрузил в свой мусороперерабатывающий рюкзак и через секунду извлек оттуда букет живых цветов. «Береги свою планету, ведь другой на свете нету», – пожелал землянам инопланетянин.

Семен Шаталов с планеты Семья (детский сад «Журавлик») в качестве подарка преподнес землянам цветок радости и бесконечного счастья – веер из разноцветных ладошек. А на дефиле национальных костюмов он вышел в наряде «Будущее в наших руках».

Меркурианин Матвей Бурко (детский сад «Золотой ключик») – настоящий звездный мальчик. Он и чтец, и спортсмен, и артист, и художник, а еще музыкант, юморист, танцор, активист. В его одеянии царило настоящее буйство красок и фантазии: картон, трубочки для коктейля, компакт-диски, упаковка – все искрилось и переливалось в лучах софитов.

Жителя планеты Добра представил Николай Захаров, прилетевший из созвездия и по совместительству детского сада «Радость моя». В его поделке – многогранном кристалле – нашли отражение теплота, любовь, верность, чистота, щедрость и другие духовные ценности. Как призыв, прозвучали из его уст такие строки: «Дарите солнце людям, храните теплоту, давайте все мы будем здесь сеять доброту».

Подводить итоги выступлений было нелегко, да ведь и проигравших среди конкурсантов не было. Мистером Непоседой признан Семен Шаталов. За оригинальность отмечен Николай Захаров. Матвей Бурко назван Фантазером. Звание «Мистер Малыш» присвоено Алексею Чепрасову.

Храбрости всех юных путешественников, решившихся совершить столь отважное межгалактическое путешествие на сцену Дворца культуры, нет предела. Но все возможно, если за плечами – дружная поддержка родителей, друзей, педагогов, творческих коллективов СГКЦ, украсивших своими выступлениями праздник. Общие усилия оправдали себя. Маленькие астронавты подняли большие, вселенские по масштабам проблемы: быть или не быть нашей планете, какие нравственные ориентиры следует ставить во главу угла, что такое счастливая семья. Если мы выберем верный путь, через тысячу лет Земля скажет нам спасибо.

Марина ХОТУЛЕВА

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