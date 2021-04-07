Наблюдатели: кто? где? когда?

Кто такие общественные наблюдатели, как ими стать, на что они имеют право и что делать неправомочны? Об этом журналистам смоленских СМИ рассказали представители штаба по наблюдению за выборами-2021.

Региональный эксперт Ассоциации НОМ Марина Проскурнина напомнила, что масштабная программа по обучению наблюдателей была разработана Ассоциацией «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) совместно с Координационным советом по общественному контролю за голосованием при ОП РФ. К сентябрю 2021 года предполагается подготовить по стране более 100 тысяч независимых наблюдателей, которые будут следить за чистотой и законностью выборов в Госдуму (они пройдут 19 сентября) по всей стране. Система обучения включает теорию и практику.

На вопрос о взаимодействии штаба с политическими партиями заместитель руководителя штаба Светлана Парфенова ответила: «В конце марта состоялось заседание регионального штаба по наблюдению за выборами с участием представителей политических партий, основная тема встречи касалась подготовки наблюдателей. Представителям партий было предложено представить свои списки наблюдателей для обучения и заключить меморандум. Меморандум – это не имеющий юридической силы документ, подписание которого будет означать согласие с тем, чтобы выборы проходили честно, прозрачно, легитимно и без нарушения закона».

Марина Проскурнина отметила, что набор желающих проводится до конца лета.

А если будет зафиксировано нарушение со стороны наблюдателя, например, он будет агитировать на участке во время голосования, чего делать не имеет права?

Представители штаба пояснили: участковая комиссия зафиксирует это нарушение, оно будет квалифицировано как нарушение федерального законодательства с соответствующими последствиями для нарушителя-наблюдателя.

В конце пресс-конференции состоялась деловая игра, журналистам предстояло самим исполнить роль наблюдателя и отреагировать на предлагаемую конфликтную ситуацию, которая произошла на условном модульном участке в день голосования. Представители прессы неплохо справились с заданием, и их действия оценили и прокомментировали представители штаба.