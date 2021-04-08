Все в наших руках

Проект по формированию комфортной городской среды ставит целью улучшение, модернизацию и повышение качества бытовых условий граждан.

Считаю, что в процесс его реализации должны быть вовлечены жители, причем на всех этапах. Начиная от выбора общественного пространства, подачи заявки на благоустройство придомовой территории, согласования дизайн-проекта до принятия работ и осуществления контроля за их исполнением. Все эти ступени прошли жители нашего дома № 17 по улице Ленинградской. Сегодня мы имеем благоустроенную придомовую территорию, которая выглядит вполне современно. Разумеется, жители нашего дома очень довольны такими преобразованиями. Однако пока дальше нашего двора на Горном этот проект не продвинулся. Возможно, из-за недостаточного информирования людей или отсутствия активистов. А может, жильцы не могут прийти к общему мнению по проекту придомовой территории как, например, в доме № 11 по ул. Ленинградской. Знаю, что очень хотят и уже предпринимали попытки попасть в программу благоустройства жители дома

№ 1-а по улице Московской, но пока им это не удалось.

Думаю, никто не будет отрицать, что благоустройство придомовых территорий – очень нужный проект, особенно для окраин города.

В этом году сафоновцам предложено выбрать проект благоустройства парка в поселке Южном. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на портале Госуслуг. Не нужно никуда специально идти или ехать для того, чтобы принять активное участие в нашем общем деле, касающемся развития и процветания малой родины. Жителям необходимо понять, что только их желание, инициатива и настойчивость приведут к успеху.

Владимир ВАРТАНЯН,

председатель

ТОС «Горный 17/67»