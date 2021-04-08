Добровольчество плюс инициатива

Помощи волонтеров и просветительской работе было посвящено очередное заседание рабочей группы по благоустройству общественной территории – парковой зоны по улице Мира (парк Южный) в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Напомним, что выбрать вариант дизайн-проекта сафоновцы смогут с 26 апреля до 30 мая. Свое мнение в эти дни есть возможность высказать всем жителям города старше 14 лет. Проголосовать можно на портале 67.gorodsreda.ru. Войти на ресурс предлагается через Госуслуги или тут же пройти упрощенную регистрацию, указав ФИО, дату рождения, адрес электронной почты и подтвердив номер телефона. Тем, кто не в ладах с интернетом, пригодится помощь волонтеров, которые всем сердцем любят свой город и расскажут о планах развития территории. В период голосования они будут работать на определенных площадках. Одна из них расположится в МФЦ.

– Волонтеры помогут пройти регистрацию на портале или проголосовать на планшетах, которые им раздадут для работы, – объяснила начальник отдела по делам молодежи Елена Илясова. Для участия в акции у нас уже есть основная команда из 20 добровольцев, плюс резерв.

Заместитель Главы муниципального образования – председатель комитета по имуществу, градостроительству и землепользованию, главный архитектор Екатерина Помельникова отметила, что в качестве наглядной агитации предполагается использовать билборды, листовки. Однако наиболее эффективной мерой должна стать ссылка на голосование, которой можно будет поделиться в мессенджерах и социальных группах с большим количеством адресатов.

Заместитель Главы муниципального образования Елена Новицкая предложила в качестве средства привлечения внимания к проекту разместить на электронном ресурсе исторический видеоролик о праздновании в 90-е годы Дня города на Южном, когда Сафоновский центральный парк культуры и отдыха еще активно принимал жителей и эта территория была излюбленным местом отдыха горожан.

Каждый житель в отведенный период должен проявить свою гражданскую инициативу. Можно проголосовать только за одну территорию в том населенном пункте, который вы указали при регистрации или который значится на Госуслугах как место жительства. Итоги голосования опубликуют на портале 67.gorodsreda.ru.

Марина ХОТУЛЁВА