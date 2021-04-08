Про Анталью, мечту и обратный сплит

Изнурительные тренировки, нещадная боль в ногах, невыносимое пекло, струящийся пот, до хруста сжатые зубы – и безмерное чувство эйфории на финише, когда за спиной настоящая марафонская дистанция. Теперь к многочисленным увлечениям сафоновца Романа ОРЛОВА, совершившего в прошлом году велопутешествие в Крым, добавилась и легкая атлетика. Впрочем, такая уж ли легкая?

Мысль проверить свои силы на марафонской дистанции 42,195 км родилась у Романа месяц назад, когда он загорал под ласковыми лучами солнца в Анталье. В голове у него уже были планы о забегах на длинные дистанции. И тут, как нельзя кстати, подвернулся международный марафон Runatolia. Как не воспользоваться шансом? Это у нас в России марток – надевай семеро порток, а на теплом турецком берегу в это время что воздух, что вода прогреваются до двадцати градусов. А вокруг – оранжевые апельсины…

– Зарегистрировался на соревнования – и начал усиленно тренироваться, – рассказывает Роман Олегович. – Я не рыцарь без страха и упрека, поэтому накануне старта волновался, справлюсь ли с нагрузкой, не подведет ли здоровье, ведь такую солидную дистанцию бежал впервые. Главной задачей на маршруте стало прийти к финишу, не переходя на шаг. И я с этим отлично справился, хоть и пришлось нелегко. Очень трудно было сдерживать себя в начале гонки, когда меня массово обгоняли соперники. Но зато как здорово стало, когда уже сам начал обходить целые группы спортсменов, не рассчитавших силы, а потому резко сбавлявших скорость и покидающих дистанцию. А мне, помимо всего прочего, удалось даже сделать обратный сплит – это когда вторую половину гонки преодолеваешь быстрее, чем первую. Мой средний темп составлял около 11 км/час. Хотя обратно бежать было гораздо труднее.

Трасса проходила по живописным улицам и побережью Средиземного моря. Марафонцы стартовали в парке Ататюка, а затем следовали мимо триумфальной арки, Дюденских водопадов, пляжа Лара. Но ближе к полудню стало не до красот: солнце невыносимо жарило, ноги налились свинцом, подъемы поддавались с трудом. Роман признается, что спасался только тем, что поливал себя водой. Кстати, в стоимость забега входил целый комплекс услуг: пользование зонами питания и освежения, стартовый номер и чип учета времени, сумка с сувенирной продукцией, фирменная футболка, ваучер на макаронную вечеринку, медаль финишера, диплом участника и многое другое. Время от времени стаер включал видеокамеру, чтобы, обливаясь потом, вести прямую трансляцию в соцсети.

…Последние метры, ободряющий гул болельщиков – и вот он, долгожданный финиш! Роман признается, что, пересекая черту, им овладела безграничная радость от того, что все получилось, он преодолел себя. Оказаться 119-м в общем зачете со временем 3 часа 53 минуты 22 секунды среди 7 000 участников – это дорогого стоит. Многочасовые тренировки не прошли даром. Теперь бег всегда будет рядом с ним. Вернувшись домой, он уже начал работать над результатами и улучшать их раз за разом.

– Поддержка родных и друзей – это 90 процентов успеха, – считает Роман Орлов. Кстати, в это увлекательное путешествие он отправился вместе с другом и единомышленником Максимом Москаленко, который помогал ему тренироваться и тоже вышел на старт. – Ничто так не мотивирует, как ободряющие слова болельщиков. Благодаря им берутся силы, открывается второе дыхание и появляется уверенность в себе. Так что никогда не стесняйтесь сказать пару теплых слов спорт-

сменам – вы не представляете, насколько они окрыляют и помогают достигать новых высот. Особую благодарность выражаю жене Инне, всем родным за то, что снисходительны ко всем моим многочисленным увлечениям – бывает, что в ущерб времени, проведенному в кругу семьи.

Для большинства отдыхающих курорт ассоциируется с морем, шезлонгом и ничегонеделанием. Но только не для наших земляков:

– После того как в мою жизнь вошел здоровый образ жизни, изменилась и «программа» отдыха. Вместе с Максимом мы постоянно были в движении: катались на велосипедах, играли в теннис, боулинг и даже шахматы, побывали на экскурсиях. В общем, держали себя в тонусе. Правда, после марафона дали слабину – пару дней радовали себя гастрономическими изысками.

Новые достижения всегда задают новый тон. Сафоновец полон радужных планов: покорить Эверест или Чогори, принять участие в шести самых крутых марафонах мира: Бостонском, Лондонском, Чикагском, Токийском, Берлинском и Нью-Йоркском. А в 2026 году поставил цель совершить кругосветное путешествие, чтобы за 365 дней преодолеть минимум

40 тыс. км. И еще – обязательно попробовать свои силы в триатлоне. А пока задача-минимум – победа в майском московском полумарафоне. Удачи, Роман. Только смелым покоряются моря!

Цифры и факты:

-Согласно легенде, греческий воин Фидиппид (по другим источникам – Филиппид) в 490 году до н.э. после битвы при Марафоне, чтобы возвестить о победе своего народа, пробежал без остановок от Марафона до Афин. Добежав, он успел крикнуть: «Радуйтесь, афиняне, мы победили!» – и упал замертво.

-В 1896 году Международный олимпийский комитет измерил фактическую длину дистанции от поля битвы в Марафоне до Афин. Она оказалась равной 34,5 км.

-Официальная дистанция марафонского забега установлена в 1921 году Международной любительской легкоатлетической федерацией. Она используется и по сей день – 42 км 195 м.

-Рекорд марафона Runatolyi Antalya установил в 2008 году кениец Филип Муиа. Его время

2 часа 16 минут 13 секунд.

