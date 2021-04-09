Конкурс чтецов в детском саду

В нашем детском саду прошел ставший традиционным смотр-конкурс чтецов на тему «Россия – Родина моя». В нем приняли участие воспитанники младшей, средней, старших, подготовительных групп.

Победители в разных номинациях определялись жюри. Так, лучшим исполнителем стихов среди детей младшего дошкольного возраста признан Артем Федотов и Кира Подуфалова; в группе среднего дошкольного возраста победила Злата Макаренкова, среди старших ребят выделились Алиса Лисичкина, Виктория Михеева, Дмитрий Непомнящий и Ксения Зеленцова. Лучшим среди детей подготовительных к школе групп стали Алина Трохина, Евгения Журикова и Василиса Дмитриева.

Победители номинаций были награждены дипломами, участники – грамотами, все чтецы получили сладкие подарки. Отмечены также педагоги, подготовившие ребят: воспитатели Н.В. Гапонова, Ю.Ю. Курзанова, С.А. Ефимова, Т.В. Нестерова, И.И. Ковченкова, О.П. Прохоренкова, И.А. Алексеева, учитель-логопед Л.А. Павлова.

Хотим выразить благодарность родителям воспитанников, которые принимали активное участие в подготовке к конкурсу! Такие мероприятия являются красочным моментом в жизни ребенка, обогащают его впечатления и развивают творческую активность.

Н.Ковалева, заместитель заведующего детского сада №20 «Светлячок»