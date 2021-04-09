Что такое капча?

Какой из перечисленных стандартов связи самый быстрый, что такое агрегаторы новостей, как подключиться к беседе в мессенджере – на эти и другие вопросы предлагается ответить россиянам с 10 апреля по 24 апреля 2021 года во время акции «Цифровой Диктант».

«Цифровой Диктант» является самым масштабным мероприятием на территории Российской Федерации, в части охвата населения по онлайн-тестированию знаний в сфере цифровой культуры. В настоящее время «Цифровой Диктант» является одним из наиболее эффективных инструментов определения не только уровня цифровой грамотности населения, но и качества реализации тех программ дополнительного образования, которые призваны этот уровень повысить.

Онлайн-тестирование для определения цифровой грамотности можно будет пройти дистанционно на сайте «Цифрового Диктанта»: https://цифровойдиктант.рф/.