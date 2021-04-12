Помогите найти человека!

Дорогие друзья!

Нужна помощь в поиске жителя с. Издешково Сафоновского района Бунакова Николая Михайловича.

7 апреля 85-летний пенсионер ушел из дома и не вернулся. В этот же день был организован ночной поиск. К сожалению, результата он не дал. 11 апреля поисковые группы ПСО «Сальвар» снова прочесывали окрестности населенного пункта. И вновь безуспешно. Есть вероятность того, что человек, которого мы ищем, мог воспользоваться общественным транспортом и оказаться далеко от дома.

Из особых примет: передвигается мелкими шажками, шрам на брови над правым глазом. Был одет в черную куртку, серые штаны, коричневую теплую шапку. При себе имел светлый пакет.

Внимательно всмотритесь в ориентировку. Не проходите мимо человека с похожими приметами. Важна любая информация. Звоните по телефону 8 (4812) 63-63-33.