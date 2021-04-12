УСПЕХИ ГОДА

69 лет для города – возраст молодости и роста, достижений и успехов. В этом году Сафоново отмечает именно эту дату рождения с неплохими результатами. Давайте вместе вспомним, какие проекты по благоустройству нашей малой родины удалось воплотить в жизнь в 2020 году.

По программе «Формирование современной городской среды» в Сафонове было проведено благоустройство девяти дворовых территорий с ремонтом проездов и тротуаров, обустройством автомобильных стоянок, установкой урн и лавочек, организацией уличного освещения. Список адресов проведения работ был составлен по коллективным заявкам жильцов и с учетом необходимости таких преобразований.

По этой же программе и результатам рейтингового голосования с весны и до поздней осени шла реконструкций зоны отдыха у школы №7 во втором микрорайоне. Там проложены пешеходные дорожки, сформированы новые аллеи, установлены удобные скамейки, урны, ограждение, освещение. Оборудованы спортивная площадка с тренажерами, большая многофункциональная горка с элементами спортивных снарядов, детский городок для малышей, качели и карусели. В сквере есть тихие аллеи, где можно отдохнуть на удобной скамейке в одиночестве или с друзьями. Учтены запросы всех возрастных категорий. А в канун новогодних праздников жителей микрорайона порадовали появившиеся в зоне отдыха искусственная елка и декоративные фигуры, еще больше украсившие общий фон.

В рамках областной государственной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса Смоленской области» произведен ремонт двух центральных дорог в Сафонове – по улицам Энгельса и Советской – протяженностью 1,9 км. За счет средств местного бюджета были проведены работы по ремонту 1,65 км дорог по улицам Химиков, Советской, Горняцкой и выполнен ямочный ремонт более 1,3 тысячи кв. метров городских улиц, установлено и реконструировано 24 остановочных павильона.

Сделан ремонт улицы Октябрьской и мостового сооружения через речку Величку. Подрядной организацией стала ООО Строительная производственная компания «РемСтройАльянс». Цена контракта составила 15 000 000 рублей, из которых 14 985 000 рублей выделены из областного бюджета Смоленской области, 15 000 рублей – из средств бюджета Сафоновского городского поселения Сафоновского района Смоленской области.

По итогам проводимых работ был срезан старый слой асфальта, отремонтированы пешеходные дорожки, заменен бордюрный камень и барьерные ограждения для безопасного движения, установлено металлическое ограждение пешеходных зон.

В микрорайоне «ГМП» между домами №32 и №36 за счет средств городского бюджета оборудована новая детская игровая площадка. Установлены качели, спортивные элементы, горки, лавочки в виде зверюшек. Территория отсыпана песком и огорожена благодаря спонсорской помощи руководства завода «Гидрометприбор».

В сквере «Сказка» установлены новые объекты детского игрового комплекса. Теперь вместо старых качелей и песочниц юных сафоновцев радуют новые яркие и надежные элементы детской площадки.





Проведено благоустройство территории возле дома №10 по улице Советской. Здесь выполнен монтаж декоративного паркового освещения, проведены работы по укладке брусчатого покрытия пешеходных дорожек, установлена конструкция для цветов.

Не забыты улочки частного сектора. При реставрации городских магистралей снятый асфальт был переработан в крошку, которой затем отсыпали улицы Геологов, Сенную, Маяковского, Калинина, Бакунина в поселке Горном, проезд между улицами Школьной и Тельмана.

На пустыре в микрорайоне №1, между детским садом «Журавлик» и зданием АТС, высадили аллеи из клена и дуба. Инициаторы благого дела – отряд «Доброхоты», в состав которого входят как дети, так и взрослые. К ним присоединились и представители отдела по делам молодежи, волонтеры.

Проведена большая работа по модернизации уличного освещения. Многие осветительные приборы были заменены на энергосберегающие во всех уголках города, смонтированы новые светильники, в том числе на мосту через речку Величку.

Около городского рынка открылся большой торговый центр «Салют». Комплекс отвечает всем требованиям пожарной безопасности, оснащен комплексом дымоудаления, сигнализацией, имеет современную систему вентиляции. Благоустроена также прилегающая территория: уложена тротуарная плитка, выполнен монтаж освещения, обустройство автомобильной стоянки и площадки для мусорных контейнеров.