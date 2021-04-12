﻿Поп-арт и прочий нестандарт

Металлический моноцикл (одноколесный велосипед), застывший в смоленском сквере Блонье, вошел в топ-100 самых необычных памятников ЦФО.

Конкурс на звание самого неординарного арт-объекта проводил сервис поездок и путешествий «Туту.ру» при поддержке Ростуризма и портала «Моя планета». Цель – показать, как много интересных объектов у нас в стране и что в каждом регионе есть своя изюминка.

В «компании» лидеров есть влюбленный из Курска, в своем стремлении успеть на свидание буквально пробивающий стену. Еще – Змей Горыныч, живущий в липецком природном парке чудес «Кудыкина гора». Или «Огурец на вилке» из Старого Оскола Белгородской области.

Автором смоленского проекта выступил член Союза дизайнеров России Александр Сорокин. Кстати, его арт-объекту на днях исполнилось ровно 5 лет. Каждый желающий может забраться на сидение арт-объекта, сделать фото и даже принять участие в акции организаторов открытия – выложить снимок на сайте www.balancesm.ru. Несмотря на обманчиво кажущуюся шаткость конструкции, от желающих побалансировать нет отбоя. Создатели памятника уверяют – моноцикл способен выдержать до четырех человек. Не верите? Убедитесь сами!

По материалам открытых источников подготовила

Марина ХОТУЛЁВА