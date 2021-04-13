Лидерами становятся

Департамент цифрового развития Смоленской области сообщает о начале регистрации на трек «Информационные технологии» конкурса «Лидеры России», который призван выявить лучших специалистов сферы информационных технологий для привлечения их к реализации проектов цифровой трансформации. Регистрация участников завершается 26.04.2021.

Подробная информация о конкурсе доступна по ссылке: https://лидерыроссии.рф. Участникам Конкурса необходимо создать Личный кабинет, выбрать трек, заполнить анкету, дополнительную анкету трека (при наличии) и записать видеоинтервью в срок до завершения регистрации.