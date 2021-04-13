10 фактов о знаках препинания

Знаки препинания появились значительно позднее букв. Их стали использовать для интонационного выделения, для разделения и выделения частей текста, для эмоциональной окраски. Антон Чехов говорил, что знаки препинания служат нотами при чтении. Само выражение «знак препинания» образовано от древнего глагола «препинать» – «остановить, задержать в движении». В русском языке десять знаков препинания. Расскажем обо всех.

1. Точка Можно представить себе фразу без запятой, без тире, без вопросительного знака, но невозможно без точки. Точка – самый древний знак препинания, им отмечали конец предложения еще древние греки и римляне. Из самых, что ни на есть практических целей – для облегчения декламации.

В темные средние века о точке позабыли. Что там предложения! Даже слова писали, не отделяя их друг от друга. В русских и западных текстах точка появилась практически одновременно – в конце XV века. В русском языке слово «точка» происходит от глагола «ткнуть», на латыни punctum связано с латинским глаголом «колоть». Не все народы единодушны: в Китае вместо точки в конце предложения ставят кружок, в Индии – вертикальную линию, а в эфиопском письме вместо одной точки ставят сразу 4, но не в ряд, а квадратиком (።).

2. Запятая Запятая – самый распространенный знак в русской письменности. Ведь точка в предложении одна, а запятых мастер наставит столько, что считать собьешься. Слово опять одолжили на Древней Руси, где глагол «запяти» означал «зацепиться» или «задеть». Круглое и с хвостом, как в известной загадке, стало разбивать слова в русских предложениях примерно с 1520 года. О том, как важно правильно поставить запятую, известно всем знакомым с письмом из исторической задачи: «Казнить нельзя помиловать».

3. Точка с запятой Этот знак имеет своего вполне конкретного «отца»: ее придумал и ввел в употребление знаменитый венецианский издатель Альд Мануций. По его замыслу точка с запятой разделяла противоположные слова и независимые части сложносочиненных предложений. И прижилось: веком позже обнаружилась в творениях Шекспира. В современном русском языке творением Мануция пользуются в бессоюзном сложном или сложносочиненном предложении, если в его составных частях уже довольно запятых. Греческий язык зашел куда дальше русского: в нем точка с запятой играет роль вопросительного знака.

4. Двоеточие Двоеточие – знак пояснения: оно указывает на то, что часть текста после него связана пояснительными или причинными отношениями с частью текста, что находится перед ним. Как разделительный знак оно употребляется с конца XVI века и упоминается в первых книжках по грамматике, к примеру в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого. До середины XIX века двоеточие использовалось в русском и в других европейских языках как знак сокращения. Экономные финны употребляют его для этой цели до сих пор, причем даже в середине слова: к примеру, вместо Helsinki они часто пишут H:ki.

5. Многоточие Владимир Набоков назвал многоточие следами слов, ушедших на цыпочках. Многоточие – полная противоположность безапелляционной точке: оно обозначает паузу или незакоченную мысль и может, к тому же, нести оттенок неуверенности. «Знак пресекательный», как назвал многоточие в своей «Грамматике» 1831 года русский филолог А.Х. Востоков, в английском и русском варианте изображаются тремя точками, а в китайском языке так целыми шестью. Как и букву «ё», многоточие популяризировал Карамзин: наверное, имел пристрастие к точкам, где бы они ни были поставлены…

6. Восклицательный знак Михаил Васильевич Ломоносов назвал восклицательный знак «удивительным» знаком. Англичане считали иначе: восклицательный знак появился в английских печатных текстах в XV веке и назывался знаком восхищения или восклицания. Есть версия, что он произошел от латинского восклицания Io, выражающего радость. Американский писатель Френсис Скотт Фицджеральд призывал отказаться от восклицательного знака: «Ставить его – писал он, – это все равно, что смеяться над собственной шуткой».

7. Вопросительный знак Поэт Тредиаковский как-то спросил царского шута, знает ли тот что-нибудь о вопросительном знаке. «Знаю, – ответил шут. – Это маленькая горбатенькая фигура, которая задает дурацкие вопросы». Поэт Михаил Светлов шутил, что вопросительный знак – это состарившийся восклицательный. А вот и нет: в предках у знака вопроса числится точка с тильдой, то есть волнистой чертой сверху, которая обозначала удивление в голосе. Так писали в VIII века при дворе Карла Великого. Потом книгопечатникам: то ли братьям фон Шпейер, которых в Венеции звали да Спира, то ли самому Мануцию, их современнику, пришло в голову использовать первые две буквы латинского слова quaestio, что значит поиск ответа. Сначала вроде бы писали букву q над буквой o, а потом эта сложная конструкция трансформировалась в наше привычное «?».

8. Тире

Сомерсет Моэм писал о тире, что в нем есть что-то грубое, порывистое и азартное, и что можно редко встретить предложение, в котором его можно было бы заменить элегантной точкой с запятой или четкими отделяющими скобками. Русский лингвист А.А. Барсов в «Кратких правилах российской грамматики», изданных в 1771 году, очень точно назвал его «молчанкой», а полвека спустя другой русский ученый А.Х. Востоков в своей «Сокращенной русской грамматике» изящно обозначил тире, как знак мыслеотделительный. Свое двусложное название тире получило от французского глагола со значением «растягивать». Популяризировал тире неугомонный Николай Михайлович Карамзин, но истинным его апологетом называют Марину Цветаеву.

9. Кавычки

Писать как курица лапой, конечно, некрасиво. А вот лягушачьи лапки, то есть кавычки, в письменной речи не только возможны, но иногда и совершенно необходимы. Смешное слово произошло от диалектного «кавка», то есть лягушка, или «кавыкать» – ковылять. Но может быть, лапки утиные или гусиные: ученые обнаружили в русских диалектах слово «кавыш», что означает утенок или гусенок. Считают, что они попали к нам еще в XV веке: в грамматическом руководстве «Сказание изъявлено о писменех» их употребление попытался регламентировать ученый Константин Философ. Сейчас французские «елочки» и немецкие «лапки» употребляют, как известно, для выделения прямой речи, цитат, названий, если они не географические, а также для обозначения иронии. Ирония, кстати, шагнула с бумаги в жизнь: жест «кавычки», то есть две «козы» из согнутых пальцев означают слово «якобы».

10. Скобки

«Наш первый университет» Михайла Ломоносов назвал скобки в своей «Российской грамматике» удивительно образно: вместительный знак. И пояснил: «слово или целый разум в речь вмещает без союза и порядочного сочинения». Этот парный знак препинания впервые появился в русском языке на сто с лишним лет раньше, чем жил Ломоносов. Круглые скобки наличествуют уже в «Грамматике» Мелетия Смотрицкого: эту книгу вместе с «Арифметикой» Магницкого, Ломоносов назвал «вратами своей учености». Скобки, как правильно говорил Михайла Васильевич, указывают на относительную независимость содержащегося в них текста, от смысла всего предложения. Русская пунктуация разрешает и квадратные скобки – в них обычно помещается номер сноски.

По материалам портала «Научная Россия»