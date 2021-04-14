﻿Горячая линия по вопросам голосования за проекты благоустройства



Напомним, что голосование по выбору дизайн-проектов благоустраиваемых территорий состоится на платформе 67.gorodsreda.ru в период с 26 апреля по 30 мая. Мы будем выбирать один из дизайн-проектов благоустройства парка на Южном.



На следующей неделе в Смоленской области начнёт свою работу всероссийская горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования за дизайн-проекты объектов, которые запланированы к благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2022 год. Горячая линия будет круглосуточно и совершенно бесплатно доступна гражданам с 19 апреля по 30 мая по номеру 8 (800) 600-20-13.

По указанному выше номеру смолянам подскажут, как именно они смогут отдать свой голос за понравившийся проект. В этом году голосование впервые будет организовано на всероссийской платформе, что наверняка вызовет у граждан немало вопросов.

Помимо единого всероссийского номера в каждом из муниципалитетов, которые примут участие в проекте, будет организована работа местных горячих линий. Также получить консультацию по интересующим их вопросам смоляне смогут у волонтеров проекта. В общей сложности в региональный волонтерский штаб было подано свыше полутысячи заявок. Добровольцы не только ответят на вопросы граждан, но и помогут на месте проголосовать за тот или иной проект. Для этого потребуется лишь назвать действующий номер телефона.

Сафоновцы смогут задать свои вопросы по телефонам: 4-45-34, 5-13-11