Включила первую космическую

В открытом легкоатлетическом пробеге Клушино – Гагарин, посвященном Дню космонавтики, победила наша землячка Юлия Кострикова.

Забег на родине первого космонавта планеты Юрия Гагарина при поддержке Администрации Смоленской области прошёл 10 апреля.

Впервые соревнования состоялись 12 апреля 1976 года. С тех пор ежегодно рабочие, служащие, студенты, школьники, гости из других городов собираются, чтобы проверить свои легкоатлетические возможности. Нынче отметить памятную дату собралось около 170 спортсменов.

Согласно регламенту соревнований, забеги проводились на трех дистанциях. Самая длинная, для взрослых, составляет 23,5 км, чтобы доказать: пробежать из Клушина в Гагарин можно ровно за 108 минут. 12-километровый маршрут для юношей и девушек стартует в Пречистом. А для самых юных начинается в Ашкове и составляет всего 4 км.

Сафоновский район представляла Юлия Кострикова. На самом длинном маршруте наша бегунья показала блестящий результат и заняла первое место. Поздравляем!

Пресс-служба

АМО «Сафоновский район»