В кругу друзей

«Вместе с книгой я расту», – так библиотекари детской районной библиотеки обозначили тему творческой встречи ученицы 7 «В» класса средней школы №2 Анастасии Сергеевой с ее одноклассниками.

Собравшись в читальном зале , мальчишки и девчонки сразу приступили к составлению анкеты, в которой заведующая библиотекой Елена Алексеевна Соловьева предложила неожиданные для многих вопросы: в каких библиотеках дети берут литературу для чтения, какую книгу сейчас читают, кто твой любимый литературный герой…

Читательская культура у некоторых современных детей, мягко говоря, хромает. Чтобы получить ту или иную информацию, им не нужно идти в библиотеку. На любой вопрос, словно по волшебству, в считанные секунды дает ответ вездесущий интернет. Грустно слышать от подростков задиристое: «Я вообще не читаю книг». Это, конечно, единичные заявления, но все же…

Одна из одноклассниц Насти сейчас читает «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, кому-то полюбился «Гарри Поттер», а кто-то с трудом припоминает названия литературных произведений, для знакомства с которыми как-то не хватает времени или желания. Впрочем, многие в 7 «В» учатся в художке или музыкалке, все посещают занятия в общеобразовательной школе…

А Анастасия в связи с ограничениями по зрению находится на надомном обучении. Ее мама, Оксана Куприяновна, не разлучается с дочерью, многое делает для ее всестороннего развития и поддержания здоровья. Сергеевы – постоянные участники мастер-классов, других мероприятий первичной организации родителей с детьми-инвалидами «Кенгурята», созданной при Сафоновской организации СОО ВОИ.

Анастасия первый раз пришла в библиотеку, чтобы поддержать старшего брата Глеба, участника одного из конкурсов. Тогда Сергеевы всей семьей «болели» за Глеба. С тех пор Настенька записалась в библиотеку, полюбила приходить сюда на фестивали, многочисленные творческие мероприятия. У нее много наград, которыми отмечены ее рисунки, фотографии, написанные ею стихи. Сафоновская поэтесса М.Н. Шилова подарила девочке перо для творчества.

В этом году на праздновании дня рождения города Анастасии была вручена премия «Юные таланты Смоленщины». У нее есть замечательно оформленные книжки, а недавно в детской районной библиотеке прошла ее фотовыставка «Кое-что из жизни кошек», с которыми на встрече в библиотеке познакомились и ее одноклассники. Библиотекари напомнили, что от семьи Сергеевых в день книгодарения была передана литература о художниках.

Работники детской библиотеки предложили ребятам послушать песню о собаке, которую Анастасия исполнила на немецком языке, а потом рассказать, в чем смысл этой незамысловатой песенки. Поскольку семиклассники изучают немецкий язык, они с этой задачей справились.

По признанию самой девочки, для нее многое делают близкие люди, прежде всего мама и папа. Вместе с мамой Анастасия много времени проводит в больнице, а потом они вместе гуляют, бывает, что заходят в магазины…В отделе музыкальных инструментов приобрели как-то укулеле, на котором Анастасия научилась играть! Она занимается в Сафоновской детской художественной школе имени В.М. Кириллова, на хоровом отделении детской школы искусств. На встречу в библиотеку пришла художник-педагог Наталья Васильевна Роот, чтобы поддержать ученицу.

А еще Анастасия вместе с мамой приготовили для всех собравшихся в читальном зале библиотеки подарки, девочка сочинила для каждого стихотворные строки, вызвавшие искренние улыбки у ребят.

Девочка позволила одноклассникам подержать в руках куклу, ласково именуемую Музой-Медузой. Выяснилось, что ее привезли из больницы. Когда-то кукла представляла из себя жалкое зрелище, была разодрана на части, с ней никто не играл. А Сергеевы ее «полечили», почистили и…полюбили.

Готовясь к встрече с одноклассниками, Анастасия выучила немало стихов, припомнила забавные эпизоды из жизни. Еще девочка призналась, что любимым поэтом считает Александра Сергеевича Пушкина, родившегося 6 июня 1799 года. Несколько веков спустя 5 июня (почти одновременно с поэтом) родилась Анастасия Сергеева, которой тоже нравится сочинять стихи.

Классный руководитель 7 «В» средней школы №2 Людмила Петровна Андреева поблагодарила Сергеевых за подарок и, в свою очередь, подготовила сувенир для Анастасии. Причем, символичный: в пакете оказалась кошка-копилка. Этих животных девочка любит, ей нравится придумывать им забавные клички…

Взрослые говорили с семиклассниками о дружбе, внимательном отношении друг к другу. Полагаю, что эта встреча каждому из них подарила частичку тепла и заботы, так необходимых в жизни!

Текст и фото Татьяны ГЛЯШОВОЙ.