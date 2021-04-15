Как стеклышко!

Несмотря на принимаемые Госавтоинспекцией меры, наблюдается негативная тенденция к увеличению нарушений ПДД РФ, связанных с управлением транспортными средствами, светопропускание стекол которых не соответствует требованиям технического регламента таможенного союза.

Управление такими транспортными средствами не только создает угрозу безопасности дорожного движения, но и позволяет нарушителю скрывать совершение иных противоправных действий (нарушение правил применения ремней безопасности и пользования телефоном, перевозка запрещенных предметов), а также показывает открытое пренебрежение к требованию законодательства.

С целью профилактики, выявления и пресечения указанных нарушений с период с 19 по 28 апреля на территории района и области пройдет профилактическое мероприятие «Тонировка»

Госавтоинспекция разъясняет, что, в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств пунктом 7.3 ПДД РФ, если на автомашине установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие обзорность с места водителя, это является нарушением правил дорожного движения. На верхней части ветрового стекла автомобилей и автобусов могут прикрепляться прозрачные цветные пленки. Разрешается применять тонированные стекла (кроме зеркальных), светопропускание которых соответствует ГОСТу 5727-88. Допускается применять шторки на окнах туристских автобусов, а также жалюзи и шторки на задних стеклах легковых автомобилей при наличии с обеих сторон наружных зеркал заднего вида.

Требования к светопропусканию стекол строго регламентированы. Согласно п.2.2.4. ГОСТа 5727-88 светопропускание стекол, обеспечивающих видимость для водителя, должно быть не менее:

75% — для ветровых стекол;

70% — для стекол, не являющихся ветровыми, входящих в нормативное поле обзора, определяющее переднюю обзорность .

Светопропускание прочих неветровых стекол не нормируется.

Ветровые стекла, окрашенные в массе и тонированные, не должны искажать правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов.

Так же в Приложение № 5 к Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» в п. 3.5.2. указано, что светопропускание ветрового стекла, передних боковых стекол и стекол передних дверей (при наличии) должно составлять не менее 70 процентов; в п. 3.5.3. — в верхней части ветрового стекла транспортных средств категорий М1, М2 и N1 допускается крепление полосы прозрачной цветной пленки шириной не более 140 мм, а на транспортных средствах категорий М3, N2 и N3 — шириной, не превышающей минимального расстояния между верхним краем ветрового стекла и верхней границей зоны его очистки стеклоочистителем. При этом требования к светопропусканию, установленные в пункте 3.5.2, должны выполняться».

Напоминаем, что управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств

согласно ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ влечет наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

Госавтоинспекция призывает любителем тонированных машин задуматься и привести свой автомобиль в соответствие с установленными требованиями.