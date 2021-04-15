Сафоново станет краше

8 апреля 2022 года нашему родному городу исполнится 70 лет. Мои современники, родившиеся и выросшие здесь, помнят, каким было Сафоново в прошлом. Помнят, как строились жилые микрорайоны, благоустраивались скверы.

Поскольку в детстве я жила в поселке Южном, то самые добрые воспоминания связаны с городским парком культуры и отдыха, где можно было покататься на каруселях, проехать по озерной глади на катамаране, а зимой отправиться на каток, где по вечерам звучала музыка.

Мне приятно было узнать о планах по благоустройству территории нашего парка по улице Мира, который многие годы был центром семейного отдыха. Нам, горожанам, предстоит выбрать в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» один из дизайн-проектов благоустройства. Голосование пройдет с 26 апреля по 30 мая на портале Госуслуг. Давайте проявим активность сами и поможем проголосовать представителям старшего поколения, не владеющим электронными технологиями.

Согласитесь: приятно жить в городе, который хорошеет год от года. Не случайно наш коллектив Сафоновского городского культурного центра ежегодно участвует в субботниках, весной мы проводим побелку стволов деревьев, высаживаем цветы на клумбах, в весенне-осенний период постригаем траву на газонах.

Когда замечаем, как по дорожкам сквера у Дворца культуры катаются дети на самокатах, стараемся напомнить им о том, чтобы не мусорили, не вытаптывали растения. Считаю важным воспитание у подрастающего поколения любви к родному городу. От нас зависит, чтобы с каждым годом он становился краше.

Наталья ШЕЛЕГОВА,

заместитель директора Сафоновского городского культурного центра по культурно-массовой работе