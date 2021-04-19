Ракеты и планеты

В Центре детского творчества подвели итоги ежегодного районного конкурса «Мир техники глазами детей». Нынче он был посвящен Году науки и технологий, а также 60-летию первого полета человека в космос.

Детской фантазии не было предела. Среди почти сотни работ присутствовали роботы, астронавты, динамические и объемные модели планет, мигающие лампочками НЛО с гуманоидами на борту, ракеты с вырывающимся из сопла стремительным пламенем. На их изготовление пошли бумага и картон, фольга и пластмассовые трубки. Самыми популярными стали номинации «Космос и время» и «Техника будущего». А вот бытовых механических помощников было представлено маловато – наверное, те, что уже созданы, вполне справляются со своим предназначением.

Самыми лучшими признаны работы Артема Ротаря (начальная школа-детский сад), Степана Почечуева (детский сад № 13), Василисы Несмеяновой (Дом детского творчества), Константина Кротова (начальная школа – детский сад), Евгении Сазоновой (школа № 2) и Ильи Шамшукова (школа № 3). За оригинальность и мастерство жюри отметило поделки коллектива детского сада № 12 и воспитанника этого же учреждения Даниила Парфенова, Варвары Букеевой (детский сад № 11), Дарьи Гусевой (школа № 6) и Анастасии Жила (станция юных натуралистов).

Зря говорят, что дети сейчас разучились мечтать. Судя по представленным шедеврам, они такие же фантазеры, как и сто лет назад. Может быть, среди тех, кто сейчас задумался о покорении космоса, подрастает будущий Гагарин?

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Марина ХОТУЛЁВА

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