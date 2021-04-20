Где и как отдохнуть, расскажет Smola

На Смоленщине начинает свою работу портал о культурной жизни и туристических местах региона

В Смоленской области запущен новый информационный портал Smola, в котором будет публиковаться полная и доступная информация о туристических возможностях региона. Проект реализуется при поддержке Центра развития СМИ и социальной рекламы.

Новый проект Smola направлен на повышение туристической привлекательности региона. С его помощью смоляне и гости региона смогут найти самые интересные и необычные маршруты для путешествий, узнать о том, какие события на данный момент происходят в регионе, прочитать полезные статьи и лайфхаки для поездок по области.

Как известно, в Смоленской области 25 муниципалитетов, 463 объекта культурного наследия, 25 музеев и выставочных залов, более 150 монастырей и храмов и множество достопримечательностей. О них и не только будет рассказывать портал Smola.

Кроме того, на интерактивном канале планируется публиковать информацию, касающуюся культурной жизни Смоленщины: интересные места, люди и сообщества, художники и музыканты, концерты, фестивали и выставки. Ознакомившись с ней, буквально за считанные минуты можно будет определиться с планами на предстоящий уикенд. Это помогут сделать не только информационный портал Smola, но и блог проекта в соцсетях, видеоблог на канале YouTube, а также интеграция с Trip.Advicer и картами Maps.me.

Команда проекта предлагает смолянам поучаствовать в социальном опросе, чтобы определить, какие направления культурной и туристической жизни региона больше нуждаются в освещении. Сделать это можно по ссылке.