Красота – когда кругом чистота

Продолжается прием детских рисунков на конкурс «Мусоровоз на страже чистоты», который проводится Департаментом Смоленской области по природным ресурсам и экологии совместно с акционерным обществом «Спецавтохозяйство».

Цели конкурса — привлечение внимания подрастающего поколения к теме необходимости правильного обращения с отходами, поддержка детского творчества и развитие творческих способностей у детей.

К участию приглашаются все желающие в возрасте от 3 до 18 лет (включительно).

Лучшие рисунки, выбранные конкурсной комиссией, будут размещены на мусоровозах, осуществляющих транспортирование твердых коммунальных отходов в соответствующем районе Смоленской области (также в г. Смоленске и г. Десногорске), где проживают дети, чьи рисунки стали лучшими.

Прием работ проводится до 30 апреля, результаты будут объявлены 6 мая 2021 года.

Положение о конкурсе можно скачать на сайте Департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии: https://prirod.admin-smolensk.ru/news/konkurs-detskogo-risunka-musorovoz-na-strazhe-chistoty-/