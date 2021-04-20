С 23 апреля в учреждениях УФСИН возобновляется предоставление длительных свиданий

В связи со стабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой в учреждениях уголовно-исполнительной системы Смоленской области с 23.04.2021 года возобновляется предоставление осужденным длительных свиданий в соответствии с графиком, утвержденным начальником учреждения, а также с соблюдением всех санитарно-гигиенических требований и мер профилактики.

В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции среди осужденных, а также среди сотрудников и работников учреждений УФСИН России по Смоленской области определен порядок допуска родственников на свидания.

Родственники осужденных будут допускаться на длительные свидания только при наличии:

— отрицательного результата лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР, проведенного не позднее 2-х суток до даты предоставления свидания;

— либо прививочного сертификата завершенной вакцинации против COVID-19.

Напоминаем, при нахождении в помещениях для проведения длительных свиданий родственникам и осужденным необходимо в обязательном порядке применять средства индивидуальной защиты (маски, перчатки). При установлении факта нарушения масочного режима свидание немедленно прекращается.

Сотрудниками учреждений будет организован входной контроль состояния здоровья с измерением температуры тела и сбором информации о состоянии здоровья. Лица с повышенной температурой тела либо наличием иных признаков острого респираторного заболевания к длительным свиданиям допускаться не будут. В случае последующего выявления у посетителей или осужденного признаков острого респираторного заболевания или повышенной температуры длительное свидание будет сразу же прекращено.

Просим родственников осужденных отнестись с пониманием к действующим санитарно-эпидемиологическим ограничениям.

Пресс-служба УФСИН России по Смоленской области.