Третье место по бочча

В традиционном турните на кубок Ю.А.Гагарина по бочча для людей с инвалидностью, проходившем на родине первого космонавта, приняли участие и сафоновцы. В составе команды «Федерация 2» от города Смоленска наши спортсмены Е.Павлюченков, С.Тимошенков, К.Гладких, Е.Егоров заняли почётное 3-е место и получили кубок. Все они тренируются в Смоленской региональной общественной организации «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата», главным тренером является Евгений Билик.

— Очень приятно, что игра была честная. Со всеми трудными моментами команды справились, все были собраны и тактически подготовлены, — поделился впечатлениями Евгений Павлюченков.