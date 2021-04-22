Каждый голос важен

Очередное заседание рабочей группы по благоустройству общественной территории – парковой зоны в поселке Южном – состоялось на прошедшей неделе. На нем обсуждались итоги уже проделанной работы и рассматривались планы на будущее.

Присутствующие рассказали о том, как проходит информирование жителей о предстоящем голосовании. Напомним, что выбрать вариант дизайн-проекта сафоновцы, которым уже исполнилось 14 лет, смогут с 26 апреля по 30 мая через сайт Госуслуг. Тем, кто не в ладах с интернетом, на помощь придут волонтеры.

Заместитель Главы МО «Сафоновский район» – председатель комитета по имуществу, градостроительству и землепользованию, главный архитектор Е.С. Помельникова отчиталась о проделанной работе по подготовке наглядной агитации: изготовлению баннеров и листовок с QR-кодом для прямой ссылки на страничку голосования. Большие билборды появятся на въезде и в центре Сафонова, листовки будут распространяться во всех общественных заведениях, вокзалах, маршрутных такси, образовательных учреждениях.

Начальник отдела по делам молодежи Е.И. Илясова довела до сведения заседателей количество обученных и готовых к работе волонтеров. На сегодняшний день это 20 молодых людей. Определены точки дислокации информаторов около наиболее проходимых городских маршрутов: МФЦ в первом микрорайоне, районный Дворец культуры, площадь Шахтерская и ДК поселка Горного. Также будут действовать курсирующие точки, чтобы охватить как можно больше городских районов.

О проведении работы в учебных заведениях доложила директор Сафоновского филиала СмолАПО М.А. Кочубаева. Учащиеся и преподаватели в курсе предстоящего голосования, информация о котором также размещена на официальном сайте учебного заведения.

В Смоленской области начала работу всероссийская горячая линия по вопросам электронного рейтингового голосования. Она будет работать круглосуточно и совершенно бесплатно с 19 апреля по 30 мая по номеру 8 (800) 600-20-13.

Всем дозвонившимся подскажут, как именно мы сможет отдать свой голос за понравившийся проект. Сафоновцы смогут задать свои вопросы по телефонам: 4-45-34; 5-13-11.

На то, чтобы проявить свою гражданскую инициативу, отведено достаточно много времени – больше месяца. Каждый житель в этот период может проголосовать только за одну территорию в том населенном пункте, который укажет при регистрации. То есть сделать выбор в пользу парка на Южном может не только житель Сафоновского района, но и любой смолянин.

Итоги голосования будут опубликованы на портале 67.gjrodsreda.ru.Ирина ДАНИЛИЦКАЯ