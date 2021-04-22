Смоленская область присоединится к Европейской неделе иммунизации

В Смоленской области будут организованы и проведены тематические мероприятия, посвященные Европейской неделе иммунизации (с 26 апреля по 2 мая), которая в этом году проводится под лозунгом «Предупредить. Защитить. Привить».

Целью Европейской недели иммунизации является увеличение охвата вакцинацией путем информирования населения о важности прививок, привлечения внимания общественности к ключевой роли, которую играет иммунизация в защите здоровья людей. Немаловажно, что вакцинация позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев летальных исходов от дифтерии, столбняка, коклюша, кори, паротита, краснухи в мире.

В этом году Европейская неделя иммунизации приобретает особое значение в контексте борьбы с новой коронавирусной инфекцией. С учетом проведения массовой вакцинации в разных странах Европейского региона ВОЗ, кампания в рамках Европейской недели иммунизации будет в первую очередь посвящена информированию людей о существующих вакцинах против COVID-19, а также предоставлению ответов на имеющиеся у людей вопросы по данному направлению.

Так, в преддверии Европейской недели иммунизации в Смоленской области начала работать «горячая линия» для консультирования граждан по вопросам вакцинопрофилактики.

Тематическое консультирование смолян по вопросам вакцинации, иммунизации по эпидпоказаниям, профилактики вакциноуправляемых инфекций в преддверии Европейской недели иммунизации осуществляется специалистами Управления Роспотребнадзора по Смоленской области по телефону «горячей линии» 8-800-100-90-50 (работает в будние дни с 10:00 до 17:00, в пятницу с 10:00 до 16:00). Также в круглосуточном режиме без выходных дней по телефону 8-800-555-49-43 функционирует Единый консультационный центр (звонок бесплатный). Кроме того, во всем вопросам проведения вакцинопрофилактики можно обратиться в поликлиники по месту жительства или прописки.

Кроме того, 28 апреля с 12:00 до 14:00 будет организована «Прямая линия» (телефон (4812)-27-02-49) с главным внештатным специалистом аллергологом-иммунологом Департамента по здравоохранению Раисой Яковлевной Мешковой.

В свою очередь учебные заведения проведут для школьников и студентов уроки, классные часы, викторины и лекций на тему «О необходимости проведения профилактических прививок», «Что такое вакцины, как они защищают человека от опасных инфекций?», «Здоровое поколение», «Защити себя от инфекций» и т.п.

Также будут организованы беседы с родителями новорожденных детей и ребят, страдающих хроническими патологиями, с беременными женщинами на темы: «Национальный календарь профилактических прививок», «Иммунизация важна для каждого ребенка» и пр.

Во время недели иммунизации в учреждениях здравоохранения и профильных учебных заведениях пройдут областные совещания врачей-педиатров по вопросам профилактики вакциноуправляемых инфекций, а также врачебные конференции и медицинские советы по проблемам безопасности иммунизации населения.