Философия Поднебесной

Китайский язык считается одним из самых сложных в мире. Чтобы выразить все его богатство, используется около 80 тысяч иероглифов. Всего же в мире на нем говорят свыше одного миллиарда человек. Один из них – выпускник школы № 6 Михаил ЛЕОНЧЕНКО. Что побудило сафоновца к изучению этого древнего языка?

– Дружба с китайским началась в шестом классе. Изучать язык Поднебесной предложил отец: в то время экономические отношения между Россией и Китаем начали стремительно развиваться, потому папа посчитал, что знание этого языка пригодится мне в будущем. По правде говоря, поначалу не было большого желания изучать этот странный язык: отпугивали такие непонятные для всех иероглифы. Но потом я потихоньку стал знакомиться с новыми словами и, можно сказать, «втянулся».

– Михаил, кто был Вашим наставником и что оказалось самым сложным?

– Преподавателей я не искал: просто знал, что в Сафонове их нет, а частный репетитор, с которым можно было бы работать дистанционно, обходится слишком дорого. Учился по различным приложениям в телефоне, а потом – по учебнику. До сих пор отчётливо помню тот день, когда в книжном магазине нашёл пособие по китайскому языку и начал просить отца купить мне его. Я постоянно носил с собой эту книгу и учил новые слова, правила и грамматику везде, где только можно было: в школе, на улице, в кафе.

Как ни странно, самым сложным для меня оказались не иероглифы, а фонетика, произношение. Дело в том, что в китайском есть много звуков, нетипичных для русского человека. Кроме того, это тоновый язык. Это значит, что смысл сказанного зависит от того, с какой интонацией ты произнесёшь какой-либо слог или даже слово. Например, неопытный человек легко может вместо предложения «Это моя кошка» сказать: «Это моя шерсть».

Китайский язык очень богат на синонимы. Так, в русском нам вполне хватает одного слова «понимать», а в китайском же слов с таким же значением целых пять, если не больше, и у каждого из них есть свои случаи употребления, что важно прочувствовать. А ещё в китайском нет чёткого разделения на части речи, из-за чего при понимании предложения ключевую роль играет порядок слов.

– Повлияло ли изучение языка на Ваше мировоззрение?

– Мне кажется, в каждом языке отражается философия говорящего на нём народа, но в китайском она особенно глубока, поскольку он принадлежит одной из самых древних цивилизаций. К примеру, при обозначении своих родных китайцы не пользуются словами «брат», «сестра», поскольку для них важно старшинство – для старших и младших братьев и сестёр, дедушек и бабушек по материнской и отцовской линиям существуют отдельные слова, каждый родственник будет называться по-своему.

Изучая китайский язык, я начал понимать образ мышления китайцев, их философию.

– Трудно ли было выдержать экзамен?

– Китайский сдавал аж три раза. Помимо ЕГЭ, два раза сдавал международный экзамен на владение китайским языком HSK в Московском государственном лингвистическом университете. В первый раз получил 189 баллов из 200, во второй – 274 балла из 300.

ЕГЭ по китайскому, тем не менее, довольно отличен от HSK. Уровень владения языком нужен был намного выше, чем у меня на тот момент, поэтому на экзамене я решил не писать эссе и не принимать участие в устной части. Как итог – 38 баллов, но и этому я был очень рад. В этом году я также попробую повторить ЕГЭ по китайскому, чтобы посмотреть, насколько изменился мой результат.

Сейчас я учусь на первом курсе в институте иностранных языков московского городского педагогического университета на направлении «Востоковедение и африканистика». Китайский до сих пор со мной, и изо дня в день я продолжаю совершенствовать его благодаря моим замечательным наставникам. Получив диплом, планирую остаться в своем вузе преподавателем китайского языка.

В Небесной империи я, к сожалению, не был, но очень хотел бы воочию увидеть Пекин, Шанхай, Чэнду, Лоян и Сиань. Надеюсь, когда-нибудь мечта осуществится.

– Советуете ли последовать Вашему примеру в изучении этого языка?

– Да, конечно, и не только школьникам, но и их родителям, а также всем-всем-всем. Это невероятно интересно и увлекательно. Возможно, китайский станет вашей новой страстью. Попробовать никогда не поздно. Уверен, что у китайского в целом есть перспективы стать языком международного общения. Объясняется это колоссальным экономическим развитием КНР.

– Кого из китайцев считаете выдающимися личностями?

– Больше всего восхищаюсь премьер-министром и помощником императора царства Шу Чжугэ Ляном (181 – 234 гг.). Он был несравненным гением, о мудрости которого до сих пор, спустя столько столетий, помнят все китайцы.

– Есть ли желание добавить еще что-то в «копилку

полиглота»?

– В декабре начал изучать японский язык на курсах в университете. Я давно интересовался им, но самостоятельно к нему никак не мог подступиться. Теперь же, когда у меня есть хороший преподаватель, этот язык так же прочно, как и китайский, вошёл в мою жизнь. К слову, 4 июля я буду писать международный экзамен по японскому JLPT.

– Спасибо, Михаил. Желаем успехов!

Беседовала Марина ХОТУЛЁВА