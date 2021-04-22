﻿Их призвание – служить людям





В честь Дня местного самоуправления, который отмечается 21 апреля, Глава МО «Сафоновский район» Александр Лапиков вручил награды муниципальным служащим, работникам сельских администраций, представителям территориального общественного самоуправления.

– Дорогие друзья! Местное самоуправление – это власть, самая близкая к гражданам, – отметил Александр Иванович в выступлении. – Наша команда – это 134 человека. Мы не только защищаем права и интересы жителей, но и прилагаем все усилия, чтобы сделать условия жизни в районе более комфортными. Знаю, что каждый день вам приходится решать множество проблем, чтобы город был чище, уютнее, красивее. Но это работа, которую мы выбрали. Спасибо вам за профессионализм, преданность своему делу, самоотдачу. Очень рад, что этот труд высоко оценен Губернатором Алексеем Островским.

День местного самоуправления – это праздник для всех инициативных граждан, которым небезразлична судьба родных городов, районов, сел и поселков. Первое место в региональном ежегодном конкурсе «Лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области» в номинации «Лучший старший по дому, подъезду» занял руководитель ТОС «Горный 17/67» Владимир Вартанян. За вклад в развитие этой сферы деятельности он награжден дипломом. В ответном слове Владимир Хачикович подчеркнул, что его награда – признание общих заслуг ТОСовцев, наставников и партнеров в лице представителей районной администрации, управляющей компании.

– Хотелось бы, чтобы инициативных людей в нашем городе становилось все больше. Каждый благоустроенный подъезд, дом, улица улучшают наш быт. Чем больше будет ТОСов, тем светлее, радостнее и благополучие будет родной уголок, – выразил свое мнение В.Х. Вартанян.

Затем последовало награждение победителей и призеров ежегодного областного конкурса «Лучший муниципальный служащий». В номинации «Социальное развитие» первое место заняла председатель комитета по культуре Елена Поселова, а третье – главный специалист – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ирина Сипливая. Лучшим в номинации «Управление, экономика, финансы и инвестиционная деятельность» стал начальник отдела сельского хозяйства Сергей Пыхов. Третье место в номинации «История, правовое, организационное, кадровое и информационное обеспечение» присуждено главному специалисту районной администрации Ольге Хмелевской. Кстати, это не единственная награда Ольги Станиславовны. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в исполнении служебных обязанностей она награждена Почетной грамотой Смоленской областной Думы. Как и специалист I категории Администрации Барановского сельского поселения Людмила Романова.

Высоких наград в честь Дня местного самоуправления также удостоены главный специалист комитета по образованию Татьяна Гуркина и специалист I категории отдела ЗАГС Елена Коленова. Первой вручена Почетная грамота Администрации Смоленской области, а второй – Благодарственное письмо Губернатора.

За большой личный вклад в развитие местного самоуправления, достижение стабильно высоких показателей в трудовой деятельности признания Департамента смоленской области по внутренней политике добились специалист I категории архивного отдела Наталья Груздова и ведущий специалист администрации Наталья Семенова, награжденные Почетной грамотой и Благодарственным письмом.

Ряд муниципальных служащих поощрены наградами районной администрации. Почетная грамота вручена главному специалисту отдела бухгалтерского учета и отчетности финансового управления Екатерине Кочановой. Благодарственные письма Главы МО «Сафоновский район» – ведущему специалисту комитета по имуществу, градостроительству и землепользованию Инне Ворониной, главному специалисту отдела муниципальной службы, кадров и делопроизводства Алене Гоманковой, главному специалисту информационной политики и общественных связей Елене Губановой, ведущему специалисту отдела по информационным технологиям и телекоммуникациям Андрею Давыдову, главному специалисту комитета по образованию Ольге Зябровой, специалисту I категории комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Марии Куренковой.

И еще одна награда была вручена в этот день. По итогам 2020 года первое место в номинации «Лучшее ветеранское подворье» заняла Наталья Михайлова. О дружной трудолюбивой семье Михайловых наша газета писала в пролом году. Материал назывался «Рукам – работа, душе – отрада» и вышел в № 41 от 8 октября.

Кропотливый труд, творческий подход к делу, стремление приносить пользу малой родине – вот, что отличает тех, кого чествовали в День местного самоуправления. Присоединяемся к поздравлениям.

Марина АЛЕКСАНДРОВА

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