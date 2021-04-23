Говорим пожару НЕТ!

В течение прошлой недели в средней школе №2 г. Сафоново, инструктор Сафоновского местного отделения ВДПО Шведова Юлия, провела комплекс обучающих мероприятий по пожарной безопасности для учащихся первых, третьих и четвертых классов. Внеурочные занятия были построены в различной форме. Например, для учеников первого класса, беседа была построена в виде викторины, ребята решали ребусы, проходили тесты, а также разгадывали загадки. Ученикам третьего класса удалось побывать в роли пожарных, примерив на себя специальное снаряжение. А ученики четвертого класса получили знания в профилактической беседе в виде презентации «Лес без пожаров»

Дети – это всегда самый не защищенный слой общества, которые не всегда самостоятельно смогут ориентироваться, что делать в опасной ситуации. Большая часть пожаров происходит по вине самих людей, из-за их беспечности, а примерно каждый шестой пожар происходит по вине детей и подростков.

Подобные занятия формируют у детей комплекс знаний по основам пожарной безопасности, а игровая форма обучения помогает надежно закрепить новую информацию. По окончании занятия все учащиеся получили красочные памятки по пожарной безопасности, для закрепления приобретенных знаний. А также памятные призы от Сафоновского местного отделения ВДПО.