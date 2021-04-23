Малышам о пожарной безопасности





Инструктор Сафоновского местного отделения ВДПО Юлия Шведова проводит профилактические мероприятия по пожарной безопасности ежегодно. Это делается не только для того, чтобы дети знали, как вести себя при возникновении чрезвычайной ситуации, но и для того, чтобы они сами не становились инициаторами происшествий. Напоминаем, что нередко небрежное обращение детей с огнем по-прежнему является причиной пожаров в жилых помещениях.

В начале рабочей недели Юлия Шведова провела профилактическую беседу с воспитанниками МБОУ «Начальная школа – детский сад». Беседа проходила в режиме вопрос-ответ. Обсуждались правила безопасного поведения дома, причины возникновения пожара, порядок действий в случае обнаружения пожара. Затем ребята в игровой форме попробовали правильно вызывать пожарную охрану, а также участники мероприятия активно разгадывали загадки и раскрашивали раскраски по данной тематике. После мероприятия ребятам показали мультфильмы «Смешарики», «Азбука безопасности».

Тот, кто хотя бы раз видел пожар, знает какое это страшное бедствие. Он не только губит материальные ценности, но порой уносит самое дорогое – человеческие жизни. Чаще это возникает из-за детских шалостей. У детей отсутствует та защитная психологическая реакция на пожарную безопасность, которая свойственна взрослым. Поэтому необходимо детям разъяснять опасность игр с огнем, правила предосторожности в обращении с электробытовыми и нагревательными приборами, учить детей пользоваться первичными средствами пожаротушения, вызывать пожарную помощь.

В конце мероприятия все участники получили памятки с правилами пожарной безопасности, а также ценные призы в виде разных обучающих настольных игр.